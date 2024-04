Sit-in stamani per la Geo Barents

Stamani alle 10 sit-in davanti al tribunale per la Geo Barents. Numerose le associazioni locali che aderiranno per sostenere la causa di Medici Senza Frontiere che ha impugnato il divieto del ministero. Così contro il decreto Piantedosi ci saranno Arci Massa-Carrara e La Spezia, Cgil Massa-Carrara, Archivi della Resistenza, Accademia apuana della pace, Rete spezzina pace e disarmo, Anpi Massa e Carrara, infine Legambiente Massa Montignoso e Carrara. "Geo Barents è accusata di aver trasgredito le norme del decreto Piantedosi – commentano dal comitato provinciale Arci – e in questo periodo non potrà salvare vite umane. Lanciamo un appello alla cittadinanza per sostenere la battaglia intrapresa da Medici Senza Frontiere, perché crediamo che la legge dell’umanità, giustizia sociale e diritto del mare, siano più forti di qualsiasi altro decreto dettato da logiche che potrebbero essere anticostituzionali, così come sollevato dal Tribunale di Brindisi. Invitiamo a partecipare al presidio da noi organizzato davanti al tribunale di Massa per sostenere la causa di Medici Senza Frontiere e dire che il decreto Piantedosi dev’essere ritirato".