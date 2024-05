Siriano Fornesi riconfermato presidente di 50&Più Massa Carrara per i prossimi 5 anni

Confermato il presidente dell’associazione 50&Più di Massa Carrara per i prossimi 5 anni. E’ Siriano Fornesi (nella foto) l’eletto dagli oltre 3mila e 500 soci della provincia che hanno votato per il consiglio direttivo e la nomina del presidente. Al termine dello scrutinio, che si è tenuto nella sede di Confcommercio di via Massa Avenza, sono stati eletti i nuovi consiglieri: Amedeo Ambrosiano, Carlo Baccioli, Giuseppe Bottici, Gianni Del Sarto, Siriano Fornesi, Morena Fruzzetti, Giancarlo Gallo, Giovanni Giovannini e Paris Manfredi. Siriano Fornesi, riconfermato all’unanimità, come primo atto ha convalidato insieme al consiglio la carica di vicepresidenza ad Amedeo Ambrosiano e di presidente vicario a Paris Manfredi. Ha poi rinnovato l’impegno assieme al direttivo di far crescere la rappresentanza dell’associazione per le finalità associative. Nel prossimo consiglio verranno assegnate le deleghe. Un ringraziamento al segretario David Colonnata per l’impegno nel promuovere e consolidare la 50&Più e uno sguardo al futuro. Si partirà con il soggiorno a Marispica, dal 29 maggio all’8 giugno. Poi l’associazione sarà presente a luglio a Madonna di Campiglio per la settimana della ‘Creatività, arte, amicizia e condivisione’. Si continuerà a settembre dal 15 al 23 a Marina di Pisticci per le olimpiadi di 50&Più con spettacoli, discipline sportive e le semifinali del concorso canoro In…Canto. Infine per il cinquantennale dell’associazione appuntamento a Roma dall’11 al 13 novembre. Per info è possibile contattare Giancarlo Gallo al 335 7736096 oppure Siriano Fornesi al 366 3600955.