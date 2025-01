Sinergia per far vivere il borgo. Villecchia ritrova il suo presepe

Il borgo di Villecchia riesce a mantenersi vivo grazie all’impegno dell’amministrazione comunale di Tresana e delle associazioi del territorio. Dopo 16 anni è tornata la tradizione del Presepe vivente a cui nei giorni scorsi ha fatto visita anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Villecchia si trova nell’alta valle del torrente Osca, su una collina soleggiata da dove si domina tutta la vallata, appena sotto Pera e Ortigaro e Camporella di fronte. Immerso nel verde, il borgo segue l’andamento della collina su cui si stende, sviluppandosi verticalmente tra case rigorosamente in pietra e volte. La piccola chiesa di San Domenico all’inizio del paese che si sviluppa in un dedalo di vicoli, viuzze e scalinate voltate, che regalano tipici angoli di Lunigiana.

"È un borgo meraviglioso – ha sottolineato il presidente Giani – ben tenuto e di grande pregio storico-artistico". Ed ha promesso di tornare presto per conoscere i progetti dell’amministrazione comunale su Villecchia e per lavorare insieme per realizzarli”. Accompagnato dal sindaco di Tresana Matteo Mastrini, ha visitato anche l’ultima attività nata a Villa, il Wine and Food “Ospitale1453”. "Non è semplice mantenere in vita i nostri borghi e ho parlato al Presidente anche dei numerosi problemi che ci troviamo a vivere, fra cui il dissesto idrogeologico e la carenza di servizi – ha detto il sindaco –. Ma non abbiamo alcuna intenzione di arrenderci: vogliamo investire per raggiungere gli obiettivi di riqualificazione e rigenerazione urbana fondamentali per attrarre turisti e investimenti. Per Villecchia abbiamo già un progetto esecutivo che attende di essere finanziato, ma aspettiamo anche delle risorse per l’emergenza di ottobre e novembre 2023 per alcuni interventi sulla viabilità. Le istituzioni devono collaborare lealmente al benessere collettivo".

Grande soddisfazione di Masrini per il Presepe Vivente il Sindaco: "Le associazioni hanno fatto un capolavoro: desidero ringraziare in particolare Le mie Radici, Ser Fir Cb il Castello, Podenzana Tresana Volley e tutti gli abitanti di Villa e Villecchia".