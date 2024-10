Si ubriaca e infastidisce le famiglie. Scatta il daspo urbano per sei mesi

Si ubriaca e infastidisce famiglie e passanti: sei mesi di daspo nel centro città. Il questore Santi Allegra, su proposta della compagnia dei carabinieri ed in seguito ad attenta istruttoria della Divisione anticrimine, ha emesso nei giorni scorsi un divieto di accesso a tutta l’area del centro, nei riguardidi un cittadino che lì risiede. In particolare i militari erano intervenuti in piazza Gramsci, caratterizzata da un abituale passaggio di persone nonché luogo frequentato da famiglie, a seguito di numerose segnalazioni per la presenza di persona ubriaca molesta.

L’individuo, già precedentemente colto sempre in stato di ubriachezza nel centro cittadino anche da parte del personale del commissariato, è stato sopreso mentre disturbava le persone presenti nella piazza, sempre in stato di manifesta ubriachezza e, nei suoi confronti, richiesta la misura di prevenzione del Dacur. Il Questore, titolare delle attribuzioni in materia di misure di prevenzione, considerata quindi la pericolosità sociale dell’individuo e ritenendo il suo comportamento effettivamente e potenzialmente pericoloso per la sicurezza urbana, ha emesso a suo carico il provvedimento del Daspo urbano, che gli impedirà per un periodo di 6 mesi l’accesso e lo stazionamento, nella zona del centro, al fine di impedirglidi reiterare pericolosi ed analoghi comportamentiche possano pregiudicare la convivenza sociale. La misura di prevenzione del Divieto di accesso ai centri urbani, è un provvedimento preventivo che mira a garantire la difesa della cosiddetta “sicurezza urbana”, intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e aldecoro della città, favorendone la sicurezza e la fruibilità da parte deicittadini. Laddove si verifichino situazioni che concorrano a minare questi presupposti, il Questore interviene adottando una misura di prevenzione personale a carico di coloro che abbiano messo in atto comportamenti ritenutipericolosi, per prevenire fenomeni di criminalità e illegalità.

Questi provvedimenti adottati dal Questore mirano alla tutela del decoro urbano, con l’intento di prevenire quelle condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione di alcuni luoghi, rappresentano un intervento concreto per rafforzare la sicurezza e l’ordine pubblico.