Si rompe la caldaia. Niente scuola per i bimbi della ’De Amicis’

Niente scuola fino a lunedì da ieri per la scuola De Amicis di Turano: sospensione dell’attività didattica disposta dal Comune per la rottura della caldaia, fino al termine delle operazioni di riparazione o sostituzione dell’impianto. Il sindaco, con ordinanza, ha disposto anche la chiusura dell’edificio all’utenza e divieto di accesso ai soggetti non autorizzati, al fine di consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento. La riapertura dell’edificio e la ripresa dell’attività didattica avverrà a seguito della conclusione di detti interventi sarà debitamente comunicata agli interessati. Durante l’esecuzione delle operazioni sopra citate nessun soggetto non autorizzato potrà accedere all’interno dell’edificio.