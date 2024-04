Si proietta ‘Red’ dedicato ai giovani

Si chiama ‘La nostra strada’ la mini rassegna cinematografica itinerante, dedicata ai più giovani. Quarta tappa domani alle 16 al Centro Didattico ‘Tiziano Mannoni’ di Filattiera. Un viaggio nell’adolescenza organizzato da Società della salute, Centri Icaro e giovanile Monsignor Sismondo di Pontremoli, Aurora domus, in collaborazione con Jonas La Spezia. Verrà proiettato il film ‘Red’, la storia di Mey Lee, una tredicenne che combatte quotidianamente fra l’essere la figlia modello e obbediente della propria madre e il caos della sua giovinezza. Mey Lee mostrerà come il nuovo corpo che la pubertà consegna all’adolescente spesso implica un continuo saliscendi emotivo necessario per potersene appropriare anche in divergenza rispetto alla tradizione familiare. La mini rassegna itinerante rientra nel progetto ‘Futuro aperto’, una co-progettazione tra pubblico e privato.