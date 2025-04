Si balla in spiaggia con la musica di Saintpaul dj e Circo Nero Italia

Il “Sunset Aperitif” scatenerà domenica la spiaggia del Doride Beach a Marina di Carrara con Saintpaul DJ e Circo Nero Italia. Un party che comincerà alle 17 per chiudersi alle 20. Qualche ora per ballare e rilassarsi con gli amici, bruciando sul dancefloor le calorie di troppo accumulate nei giorni di festa. Il party avrebbe dovuto svolgerersi domenica 20 ma era stato rimandato per il maltempo. Sul palco del ‘Doride Beach’ ci saranno i performer di ‘Circo Nero Italia’. La loro abilità nell’unire arti circensi, con musica elettronica o altri sound, in eventi diurni e notturni, fanno di loro artisti unici e sorprendenti. Non c’è contesto che possa tenere a freno la loro capacità di regalare emozioni con la loro eccezionale creatività. "Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d’impatto a fare da cornice", racconta Duccio Cantini, il coordinatore del collettivo. E sul palco in console il sound e la musica sono quelli di Saintpaul DJ, grande professionista del sound più coinvolgente, che è anche produttore di successo di livello internazionale. Ha infatti all’attivo diversi Dischi D’Oro e di Platino e quando è in console riesce sempre a regalare qualcosa di speciale a chi ha voglia di ballare... ovvero a tutti. Perché il suo sound è globale e irresistibile. L’evento è Powered By Ibiza Suite, ovvero è in collaborazione con la label di Saintpaul DJ e in console c’è anche Luca Pedonese. "Ballare di giorno durante gli eventi Sunset Aperitif rende l’atmosfera più affascinante, perché ‘informale’ e naturale", racconta Saintpaul DJ. "La sensazione di essere liberi di poter ballare dove vuoi, con il sole che pian piano si abbassa nel cielo è bellissima... e poi il giorno dopo, visto che non hai fatto l’alba, puoi andare al lavoro sereno!" Appuntamenti dunque ogni domenica, dalle 17 alle 20, a ingresso libero e selezionato, con prenotazione tavoli obbligatoria.