Sgambatoio cani nel mirino dei residenti

La gestione dello sgambatoio per cani vicino al Parco degli Ulivi, in via Rosselli, finisce nel mirino dei residenti: cani nel parco ben prima dell’orario di apertura previsto, come invece riporta il sito del Comune di Massa, con latrati e caos già alle 5 del mattino. "Così è impossibile riposare e dormire – segnala un lettore – perché iniziano a fare confusione ancora prima dell’alba e con il caldo di questi giorni tutti abbiamo le finestre aperte. E’ una situazione insopportabile. Il Comune deve ripristinare le condizioni normali". Infatti sul sito del Comune sono fissati con chiarezza gli orari di apertura degli sgambatoi, proprio per evitare problemi con i residenti: da marzo a settembre le aree verdi sono aperte dalle 7 alle 22 di sera.