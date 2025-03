Sfilano gli abiti della Boutique Strano domani a Palazzo Dosi Magnavacca

La Boutique Strano di Pontremoli, domani a Palazzo Dosi Magnavacca alle 17.30 presenta la collezione Primavera-Estate 2025. Abiti femminili esempi di stile, moda ed eleganza. La Boutique Strano di Maria Paola Tordini in una data iconica vuole celebrare non solo la moda, ma anche la forza, la resilienza e la grazia di tutte le donne. "Ogni capo è pensato per essere un classico senza tempo – dice la titolare –, un investimento di stile che vi accompagnerà stagione dopo stagione. Le nostre modelle mostreranno come questi abiti possano trasformarsi in veri e propri capolavori di moda, adatti a ogni occasione, dal casual chic alle serate più glamour". I capolavori del Barocco pontremolese saranno la culla privilegiata che custodirà tutti i segreti delle tendenze di stagione: tradizione ed innovazione che si uniscono in un omaggio alla bellezza naturale e al glamour. Materiali di qualità da indossare ogni giorno, capi senza tempo nei toni naturali che dal sofisticato cammello passeranno alle tonalità rilassanti del blu. A concludere la sfilata ci saranno i piccoli modelli di “La bottega dei sogni di Cecilia” di Cecilia Ribolla.