Settore metalmeccanico. Al via 7 corsi per inoccupati

Manca mano d’opera qualificata nel settore della metalmeccanica: al via sette corsi per le persone inoccupate. Confimpresa Toscana, agenzia per il lavoro di Massa, informa che sono aperte le iscrizioni ai corsi del programma Gol-formec, partecipazione finanziata da Anpal e Regione attraverso il Pnrr. Il programma si rivolge a tutto il settore metalmeccanico: corso per tecnici in meccatronica (meccanico e elettrauto); corso per specializzazione in saldatura; corso per addetti alle macchine a controllo numerico; corso per tecnico nel disegno meccanico: corso di specializzazione nell’utilizzo del sistema cadcam; corso per tecnico nel settore risparmio energetico; corso per installatore di sistemi di isolamento termico e acustico nell’edilizia. Si tratta di corsi richiesti dalle imprese del nostro territorio e per ogni corso è previsto uno tirociniostage all’interno delle aziende apuane. Per iscrizioni rivolgersi a Confimpresa, tel. 0585 811530 o email a [email protected].