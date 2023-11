Settore estetica e benessere. Aperte le iscrizioni al corso

Cna Formazione Massa Carrara informa che sono aperte le iscrizioni ai corsi nel settore dell’estetica e benessere. Un settore che è in forte crescita e i professionisti della bellezza sono sempre più richiesti. Dall’estetista tradizionale alle specializzazioni, tutti in grado di offrire numerose opportunità di lavoro. I corsi previsti sono di estetica di base, specializzazione in estetica e benessere, trucco semipermanente. Cna Formazione Ms prepara i professionisti di domani a lavorare autonomamente o in collaborazione con altri mestieri, come parrucchieri, tatuatori, specialisti della moda e dell’abbigliamento, fornendo servizi di restyling della persona. I nostri corsi preparano i professionisti della bellezza e del benessere a lavorare in molteplici contesti: istituti di bellezza, Spa, alberghi, cinema, teatro, eventi. Per info e iscrizioni www.cnaformazionems.com