Settimo successo per l’Apuania. Vittoria a tavolino

La squadra avversaria non si presenta, scatta la vittoria a tavolino che vuol dire anche il settimo successo in sette giornate per la squadra della Apuania Tennistavolo che milita nel campionato nazionale di serie B2, girone D. Con un altro 5-0 (il terzo della stagione, seppure a tavolino) tra le mura amiche i carraresi Matteo Petriccioli (nella foto), Edoardo Cremente e Daniel Ruben Gaybakyan non giocano contro gli avversari di turno, i veronesi del Colognola ai Colli, ma da regolamento incamerano i due punti in palio che consentono loro di restare in testa alla classifica del girone, di continuare a mantenere a due punti i piacentini del Cortemaggiore (che hanno perso l’unica partita proprio con l’Apuania) e di mantenere anche l’imbattibilità.

Impeccabile il ruolino di marcia dei gialloazzurri al giro di boa del campionato: sette incontri disputati e sette successi, 35 partite vinte e 8 perse, 107 i set vinti e 44 quelli persi, 1495 i punti realizzati e 1044 quelli subiti. La classifica al termine del girone di andata: Apuania Carrara 14; Cortemaggiore (Piacenza) 12; Marco Polo Mazzano (Brescia) 10; Poviglio (Reggio Emilia) 8; Ferrara 6; Città dei Ragazzi Modena 4; Colognola ai Colli (Verona) 1; Major Bologna 0. La formula prevede la promozione in B1 per la prima classificata, mentre le ultime due retrocedono in C1.

ma.mu.