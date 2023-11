Sette posti disponibili Centro per l’impiego Le ultime offerte

Le ultime proposte pubblicate al Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per informazioni e candidature https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro.

1 ELETTRICISTA. Si ricerca un elettricista con esperienza nell’installazione di impianti elettrici civili ed industriali e nella diagnostica guasti su quadri elettrici di macchinari industriali e distribuzione. Richiesto diploma di istituto tecnico industriale o Ipsia. Sede Carrara. Offerta MS-203956.

1 IMPIEGATO. Agenzia di assicurazione ricerca impiegato amministrativo con esperienza per l’istruzione pratiche: raccolta delle informazioni necessarie alla stesura di una proposta, calcolo dei premi assicurativi, compilazione della modulistica inerente le pratiche assicurative. Iniziale contratto a tempo determinato. Sede Massa. Offerta MS-203909.

1 COMMESSO. Supermercato ricerca commessa di banco per preparazione piatti di gastronomia e gestione sala. Preferibile esperienza nella mansione. Conoscenze informatiche di base. L’azienda valuta inserimento con contratto di apprendistato per i candidati senza esperienza.Sede Aulla. Offerta MS-203893.

2 RIPARATORI. Impresa installazione e manutenzione impianti idraulici e caldaie ricerca due operai addetti alla manutenzione e riparazione di caldaie e impianti idraulici. Zona di lavoro Sarzana e limitrofe presso clienti. Necessaria esperienza nel profilo. Tempo determinato trasformabile. Sede Carrara. Offerta MS-203690.

2 ALLESTITORI NAUTICI. Si ricercano 2 allestitori nautici, falegnami, montatori di coperte in teak, con mansioni di: installazione e finitura coperte in legno e teak presso i cantieri. E’ gradita esperienza minima nella mansione (anche nella falegnameria in genere) predisposizione al lavoro in squadra, precisione e predisposizione ai lavori manuali. Se di lavoro Ameglia. Offerta MS-203573.