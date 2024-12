Sette guasti in 11 mesi. Raffica di reclami

Sette guasti in undici mesi, reclami su reclami senza una soluzione definitiva. Sono molti gli utenti che nella zona ospedale, Migneno e Succisa, Vignola, Guinadi, nel comune di Pontremoli, subiscono continui disservizi di linea e sulla connessione Internet. L’ultimo particolarmente gravoso: "Dopo essere stati per 31 giorni esatti senza linea, siamo alle solite". Una residente riferisce del guasto che dal 10 ottobre fino all’11 novembre ha tagliato fuori dai collegamenti telefonici e internet una trentina di utenti. "Dopo vari reclami e segnalazioni al 187, il gestore Tim ha risolto quello che ci è stato rappresentato come un guasto ai cavi. Ma, nemmeno il tempo di risolverlo e dal 30 novembre ci troviamo alle solite". Il nuovo guasto sembrerebbe aver addirittura raddoppiato la platea degli utenti coinvolti nel disservizio che perdura, nonostante le rassicurazioni del gestore: "Tim ha risposto ad alcuni reclami prevedendo prima una risoluzione entro il 2 dicembre, poi entro il 5, slittato al 6: ogni giorno che apriamo una segnalazione, ci viene risposto che il guasto sarà risolto a stretto giro". Mentre parla al telefono, la signora riferisce di essersi spostata in una particolare posizione per poter agganciare la copertura di rete. "È una vergogna – conclude – ci troviamo nell’era della tecnologia, completamente isolati". Il sindaco Jacopo Ferri è a conoscenza della situazione: "Sono in contatto costante con il responsabile d’area, mi ha garantito interventi. Certamente non si può continuare così, servono investimenti seri sulla rete". E conclude: "Non può continuare a valere la logica dei rattoppi, figlia del solito ragionamento che le maggiori attenzioni rimangono in luoghi più popolosi".