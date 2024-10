Sette chilometri per beneficenza. Sarà acquistato un dermografo

Sette chilometri di passeggiata per fare un dono alla sanità. Sesta edizione domani della ’Danger - Camminata della salute’ organizzata da Diversamente abili. Il nome ’Danger’ che prende spunto da un acronimo dei medici Dante Cesaretti, Antonella Vigani, Gianni Baldetti e Ernesto Dazzini, prenderà il via domenica mattina dalle 9 (registrazione dei partecipanti) davanti al Comune di Massa. Il percorso si dipanerà lungo tutto il viale Roma, per arrivare al Green beach di Montignoso.

Presenti alla conferenza l’assessore di Massa, Francesco Mangiaracina, i colleghi di Montignoso, Giorgia Podestà e Gina Gabrielli, i medici ideatori e Laura Lucchetti, presidentessa dell’associazione e ideatrice dell’evento. "Quest’anno – racconta – per la prima volta ci sarà la Nuovo Pignone come collaborazione. Puntiamo ad acquistare un macchinario fondamentale, ovvero uno strumento di micropigmentazione per la ricostruzione areolare post mastectomia del valore di circa 12mila euro della Dd Medical di Genova".

Si tratta di un apparecchio particolarmente importante che verrà utilizzato dal personale infermieristico, una volta formato dalla stessa azienda genovese. "Ci sono già 250 iscritti – rivela la presidentessa –, ma puntiamo ad arrivare ai numeri delle passate edizioni. Un grande segnale per la prevenzione che si unisce all’importanza di fare sport. Sarà un percorso in discesa, quindi tutti possono partecipare. Con Nuovo Pignone ci saranno anche Fonteviva e Aimo. Vi aspettiamo numerosi".

La manifestazione sportiva ha avuto il patrocinio della Regione Toscana, nonché dei Comuni di Massa e Montignoso. Al termine ci sarà un ricco buffet per i partecipanti all’evento. Inoltre è possibile iscriversi già ora collegandosi alle pagine social dell’associazione, oppure inviare una mail a [email protected]