Serricciolo fa rivivere il Circolo Fantoni. Ora sarà la casa di tutte le associazioni

Il Circolo Fantoni rinasce: tornerà a essere una realtà importante per la comunità di Serricciolo. Siamo nella grande frazione del Comune di Aulla, dove nel pomeriggio di lunedì c’è stata una festa un po’ particolare, aperta a tutta la cittadinanza, il cui l’obiettivo era quello di mostrare l’inizio dei lavori riguardanti il grande ex asilo, che da tempo era chiuso e versava in stato di degrado, il quale ora è pronto a diventare la casa di tutte le associazioni, grazie a un gruppo che si è formato da poco e vede come presidente Umberto Crocetti, insegnante in pensione.

Ha raccolto il testimone del presidente fondatore, Giuliano Lombardi, che aveva dato il via, negli anni ottanta, al Circolo Fantoni, associazione culturale del territorio, che aveva promosso, negli anni, varie attività e che negli anni novanta aveva ottenuto la struttura che prima era un asilo. Purtroppo negli ultimi vent’anni, dopo la morte del fondatore, il gruppo si è sciolto e l’edificio è stato completamente abbandonato. Se ne vedono i segni entrando, con molte infiltrazioni d’acqua. Purtroppo anche la biblioteca fornitissima è stata rovinata, mentre i quadri sono stati salvati: alcuni si trovano in biblioteca e altri sono tuttora appesi alle pareti del lice classico di Aulla. Restano invece alcuni libri che il gruppo stesso aveva mandato in stampa, dedicati a Fantoni, poeta e personaggio emblematico, originario di Fivizzano. Adesso il gruppo neocostituto, Circolo Fantoni 2022, si sta impegnando per sistemare gli spazi.

"Primo obiettivo – spiega Umberto Crocetti – è quello del recupero dell’ex asilo, così da poter promuovere le prime attività. Il Comune ci ha fornito l’edificio in comodato d’uso e noi siamo riusciti a recuperare alcune stanze, grazie all’aiuto di molti volontari. Abbiamo organizzato una piccola festa aperta a tutto il paese per coinvolgere la comunità e mostrare cosa abbiamo fatto finora". Con Crocetti ci sono, nel direttivo, Patrizia Tasso, Mauro Marcelli, Paolo Cocchi, Lorena Malatesta, Enzo Donati, Arianna Giannetti, Pierluigi Trivelli, Stefania Ballerini, Marcello Adorni e Angelo Destri.

Alla festa era presente il sindaco, con lui alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale. "E’ stato fatto un lavoro bello e importante - ha commentato il primo cittadino di Aulla, Roberto Valettini - un recupero utile alla comunità. Il comune si è reso disponibile con il comodato d’uso, che ha richiesto un iter lungo. Se non ci fosse stato il volontariato l’edificio non sarebbe stato recuperato. In un momento in cui pare che tutto si disgreghi, qui la comunità è unita. Noi faremo la nostra parte, quando la comunità si impegna fa piacere".

"La comunità è molto legata a questo luogo - ha chiuso Crocetti - ed era dispiaciuta nel vedere la struttura abbandonata. Appena possibile cominceremo a promuovere fare qualche attività, alcuni gruppi ci hanno chiesto le stanze, noi realizzeremo una casa delle associazioni negli spazi che verranno recuperati".

Monica Leoncini