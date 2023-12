"Serricciolo e Giovani Via Nova pareggiano: Casciari e Citera i marcatori"

Serricciolo

1

Giovani Via Nova

1

SERRICCIOLO: Santini, Pennucci (66’ Forfori), Casciari, Passeri, Tazzini, Vegnuti Marc., Barattini (78’ Ninotti), Piscopo, Cantoni, Angelotti, Lisi. All. Borghetti

GIOVANI VIA NOVA: Niccolai, Mascani, Mazzei, De Masi, Carfagna, Borri, Cullhaj, Nardi, Citera (80’ Manuli), Venturini, Zingarello (75’ Parlato). All. Pacini

Arbitro: Cravini di Livorno

Marcatori: 3’ Casciari (S), 33’ Citera (G)

Note: all’89’ espulso Casciari (S)

SERRICCIOLO – Il Serricciolo chiude l’anno con un pareggio. Era passato in vantaggio dopo soli tre minuti: Casciari butta dentro una palla sporca in area. Al 10’ Barattini colpisce la traversa con la palla che rimbalza sulla linea e poi viene spazzata via dalla difesa. Un minuto dopo Niccolai devia la bella punizione di Angelotti. Poi il gran tiro di Passeri respinto dalla retroguardia ospite con un fallo di mano che solleva parecchie polemiche. Le proteste aumentano al 33’ quando un intervento falloso su Tazzini non viene sanzionato e Citera trafigge Santini. Al 47’ gran palla dalla sinistra di Angelotti per Piscopo che si libera al tiro ma trova il portiere pronto alla respinta. Al 49’ Santini si distende sulla punizione di Citera e compie un vero miracolo all’80’, deviando sotto la traversa un gran colpo di testa del numero 9 pistoiese. All’85’ l’incornata del subentrato Ninotti finisce fuori di un soffio.

Ilaria Gallione