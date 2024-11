Sergio Tabanelli nuovo segretario provinciale del movimento Seniores

Sergio Tabanelli è il nuovo segretario provinciale per il Movimento Seniores di Forza Italia, un ruolo che lo vedrà impegnato in prima linea nella promozione dei valori e delle attività del partito, in particolare rivolte alla popolazione anziana del territorio. La nomina di Tabanelli (nella foto) è stata ufficializzata da una lettera firmata dal segretario regionale Gianfranco Sangaletti. Una decisione presa in accordo con i segretari provinciale Gianenrico Spediacci e nazionale Seniores, il senatore Enrico Pianetta. Un passo che, sottolinea Forza Italia, "risponde all’esigenza di un coordinamento territoriale più forte, capace di valorizzare il contributo degli iscritti più anziani e di favorire iniziative specifiche rivolte a questa fascia della popolazione". Sangaletti esprime fiducia nella capacità di Tabanelli di svolgere una "fattiva opera di organizzazione territoriale" e di diffondere efficacemente i valori e i programmi di Forza Italia. Tabanelli si

impegnerà a promuovere iniziative mirate per gli anziani, contribuendo così alla costruzione di un dialogo diretto tra il partito e le esigenze della popolazione più matura.