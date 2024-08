Serata jazz per salutare i turisti. Cinquale palcoscenico della festa

Una serata speciale per salutare, e ringraziare i turisti. Oggi, dalle 21,30, piazza Maccari a Cinquale si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per l’evento dedicato a quanti che hanno scelto Montignoso per le loro vacanze. Un appuntamento da non perdere che sarà l’occasione perfetta per ringraziare della loro presenza e salutarli con il calore e l’ospitalità che contraddistingue Montignoso. A rendere la serata ancora più magica sarà l’esibizione di “The Sax Group”, un progetto jazz fondato e diretto da Gigi Pellegrini nel 2000.

Il gruppo è nato con l’intento di offrire a tutti la possibilità di suonare, indipendentemente dal loro livello di preparazione musicale. Dagli allievi con appena un anno di esperienza ai musicisti diplomati, The Sax Group accoglie tutti creando un ambiente inclusivo e stimolante. Nel corso degli anni The Sax Group ha calcato numerosi palchi in tutta Italia, esibendosi in manifestazioni prestigiose come Massarosa Jazz, la Festa Europea della Musica a Lucca, la Notte Bianca di Pietrasanta, e in varie città tra cui Carrara, Sarzana, Camaiore, e Forte dei Marmi. Una delle performance più significative del “The Sax Group” è stata l’apertura del concerto di Antonello Salis a Lucca.

Un talentuoso ensemble di musicisti compone il numeroso gruppo che animerà la serata di oggi. Ai sassofoni alti ci sono Ilaria Faedda, Marco Giannarelli, Giovanni Palandri, Olga Costa, Paolo Salvi, Stefano Bresciani, Samuele Orietti, Lorenzo Pinarelli, Elias Traversali, Giulia Rossi, Hilenia Ricci e Fabio Bacci. I sassofoni tenore vedono protagonisti Antonio Traverso, Matteo Nemec, Massimiliano, Francesco Rossi, Mattia Maggi, Cristiano Ramagini e Alessio Landi. Al clarinetto suonano invece Stefano Marra, Salvatore Scandura e Carlo Bonuccelli, mentre Paolo Da Mommio è al sax baritono. La sezione ritmica comprende Ferdinando Argenti al pianoforte, Cesare Loiacono alla chitarra, Pietro Bertilorenzi al basso, Renato Ughi alla batteria, e Stefano Dettamanti alle percussioni. La voce della serata sarà quella della cantante Alice Pellegrini.