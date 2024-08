’Senz’ali né gloria’ a Fantiscritti. Il musical sulla vita dei cavatori

Il musical ‘Senz’ali, né gloria’ della Clacsonbeauty protagonista dell’aperitivo con visita guidata nella cava museo di Walter Danesi a Fantiscritti. L’appuntamento con la compagnia diretta da Maria Corsini è fissato per le ore 18 di sabato 31 agosto nel panorama mozzafiato delle Apuane. Lo spettacolo, ambientato tra il 1928 e il 1929, è ispirato alla vita dei cavatori di Carrara e, in particolare, al più grande trasporto di un blocco di marmi di tutti i tempi: il monolite per Mussolini destinato al Foro italico. Un blocco di marmo di 19 metri per un totale di 300 tonnellate, che la Clacsonbeauty ha riprodotto con materiali teatrali. La compagnia per l’occasione della trasferta a Fantiscritti si esibirà per un’ora mettendo in scena alcune parti dal musical, quelle dedicate al mondo delle cave e alla vita dei cavatori intenti a lavorare. A seguire ci sarà una degustazione a pagamento a base di pane, lardo, pomodori e vino.

Dopo il successo e il sold out del debutto dello spettacolo al teatro Guglielmi di Massa il musical ‘Senz’ali né gloria’ ha emozionato anche il davvero numeroso pubblico della rievocazione storica della Lizzatura, andata in scena la scorsa settimana ai Ponti di Vara. Un evento nell’evento che la Clacsonbeauty ha realizzato aprendo e chiudendo la lizzatura fatta dalla compagnia di lizzatura di Carrara, ballando e cantando direttamente tra le suggestive bancate di marmo. Intanto Maria Corsini sta già lavorando, in vista del prossimo anno, per il grande spettacolo da realizzare all’interno di una vera cava.

Nel frattempo il 15 e 16 di settembre a far visita alla Calcsonbeauty arriverà anche Pablo Flores Torres, il compositore e drammaturgo musicale argentino di fama internazionale che ha realizzato la colonna sonora del musical. Il noto musicista farà visita alle cave di marmo per prendere ispirazione in vista del musical gemello di ‘Senz’ali, né gloria’ che presto debutterà nei teatri dell’America Latina con l’intento di raccontare e rendere note proprio le fatiche dei cavatori di Carrara, esattamente come avvenuto nel musical della Clacsonbeauty.

Alessandra Poggi