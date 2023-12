"Senza corrente per due giorni. Cantiere caos"

I lavori per la realizzazione della rotatoria fra viale Roma e via Fantoni stanno creando non pochi disagi ai negozi che operano nella zona. Si trattano di opere che rientrano nell’accordo fra Comune di Massa ed Esselunga per l’ampliamento del punto vendita del viale Roma, realizzate su appalto della catena della grande distribuzione e che quindi non sono sotto il diretto controllo del Comune. Il punto è che per realizzare la rotatoria i negozi di quella zona si sono trovati senza corrente per due giornate intere e se ne preannuncia una terza. A farsi portavoce del malcontento è la consigliera del Pd, Giovanna Santi (nella foto).

"L’intervento – spiega – prevedeva la rimozione della cabina Enel ma il disservizio doveva essere limitato a un giorno soltanto. Peraltro non avevano neppure dato alcun preavviso ai commercianti che si trovano lungo tutto l’asse da via Fantoni fino al ponte sotto l’autostrada. Ma le giornate sono diventate due, che ci sono già state, e ora sarebbe previsto un ulteriore distacco per giovedì. Tre giorni di chiusura sono troppi e stanno provocando un danno economico non indifferente. I commercianti sono arrabbiati, qualcuno si è già rivolto all’avvocato. Anche perché l’unica a lavorare alla fine è proprio Esselunga, che ha un generatore, ma è la stessa che avrà maggiori vantaggi da quell’intervento mentre i piccoli negozi sono rimasti chiusi: bar, ottica, anche una banca. Sono danni economici importanti – conclude – perché per tre giorni sono rimasti chiusi e non hanno potuto vendere nulla".