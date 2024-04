Segugi speciali per trovare Fabiani. Ore di apprensione per la famiglia

Sono ore di grande apprensione queste, per la famiglia di Mauro Fabiani, il pensionato scomparso da giovedì nel fivizzanese e per trovare il quale è il corso un imponente spiegamento di mezzi e uomini. Ieri sono arrivati anche dei cani speciali, tra le altre razze presenti c’era anche un “Segugio di Sant’Uberto“, cane da fiuto di grande stazza e dall’olfatto eccezionale.

E’ stato fatto odorare all’animale qualche abito e degli scarponi appartenenti al pensionato che sembra svanito nel nulla. Inizialmente era stata fiutata una traccia, è stato battuto un aerale vastissimo che costeggia il fiume Aulella: purtroppo, in seguito questa traccia è stata perduta. Nel tentativo di rintracciare Mauro Fabiani viene utilizzato anche un drone dalle grandi capacità, purtroppo però dell’uomo residente in località Pian di Là, nell’entroterra dopo il fiume fra la campagna di Gassano e quella del borgo di Gragnola – una vita lavorativa spesa come dipendente di una cartiera della Valle del Lucido – ancora nessun segno utile a testimoniarne la presenza, il passaggio. Anche le telecamere di videosorveglianza presenti in zona non hanno offerto immagini relative un passaggio dell’uomo. E nessun segnale proviene dal suo telefonino che, nel primo pomeriggio di giovedì scorso, era stato agganciato per l’ultima volta dalla cella della antenna di telefonia mobile di Cauliano.

E’ molto probabile che l’ultima persona ad averlo incontrato, ad averlo visto, sarebbe stato un signore di una città della costa che possiede alcuni cavalli,un piccolo allevamento nella zona adiacente il fiume Aulella; e questo sarebbe accaduto nella tarda mattinata di giovedì scorso. Vi è una imponente task force in campo, costituita dalla protezione Civile di Fivizzano, carabinieri, vigili del fuoco di Aulla e vigili del fuoco di Livorno con una unità cinofila speciale. Ma anche volontari, cittadini, amici e conoscenti del 62enne. "I nostri volontari e tutte le altre unità di ricerca impegnate stanno facendo un lavoro capillare", ha spiegato Maurizio Pietrini presidente della Protezione Civile SER Fir CB di Fivizzano. Anche i social network sono molto attivi in merito al ritrovamento e alle eventuali segnalazioni relative all’uomo, pagina del Comune di Fivizzano in testa.

Roberto Oligeri