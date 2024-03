Seatec e Compotec al via. Buyer da tutto il mondo

Aprono stamani alle 10,30 nei padiglioni di Carrarafiere a Marina due manifestazioni dedicate alla nautica, la 21esima edizione di Seatec e la 15esima di Compotec Marine. Le due manifestazioni sono organizzate per il secondo anno nel quadro della Tuscany yachting week, evento che congiunge le due mostre organizzate da Carrarafiere con Yare, (Yachting aftersales and refit experience), l’appuntamento yachting internazionale dedicato al refit e all’aftersales del comparto superyacht, organizzato da Navigo, il centro servizi di Viareggio per l’innovazione e lo sviluppo della nautica.

L’accordo tra le due manifestazioni mantiene le caratteristiche distintive dei singoli eventi valorizzando al meglio l’identità di Seatec-Compotec Marine come evento B2B con format espositivo rivolto alla filiera della subfornitura nautica, ai materiali costruttivi e alle tecnologie relative, senza dimenticare i consolidati incontri one-to-one fra espositori e i cantieri italiani e la delegazione di buyer internazionali patrocinata da IceAgenzia, con 30 operatori provenienti da Argentina, Brasile, Croazia, Estonia, Finlandia, Polonia, Taiwan, USA, Vietnam, tutti paesi attivamente impegnati nella costruzione di imbarazioni e di yacht, di componenti e loro distribuzione e produzione di parti in composito e in particolare da alcuni paesi emergenti, dove la nautica si sta sviluppando.

La collaborazione comune sviluppa una manifestazione che vuole rappresentare al meglio l’orgoglio di un’area produttiva in vetta alla classifica della produzione di yacht nel mondo realizzando la Tuscany Yachting Week, intersezione tra i due eventi in grado di collegare i poli di Viareggio e Marina di Carrara, pilastri di una leadership comprensoriale di altissimo valore internazionale nel panorama della cantieristica di lusso. Lo sforzo degli organizzatori costituisce una vera e propria cordata della filiera di qualità, non solo in rappresentanza del cluster versiliese, ma di tutta l’industria nautica italiana.

La seconda edizione della Tuscany yachting week si arricchisce con l’area “Formazione” a Carrarafiere, un appuntamento dedicato alla formazione, oggi pomeriggio, promosso da Isyl (Italian super yacht life), Its (Istituto tecnico superiore) toscano con sede a Viareggio, con iragazzi dell’Its in visita a Seatec, prevedendo il coinvolgimento dei responsabili del personale dei cantieri, coinvolti a Seatecnel Career day, punto di partenza per approfondire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore nautico e in cui saranno coinvolte le Academy dei cantieri, proliferate negli ultimi tempi. Temi comuni centrali continuano a essere innovazione e sostenibilità, in particolare con l’area dedicata alle Startup, non solo del settore marine, ma anche in settori trasversali al settore nautico.

In collaborazione con Saily.it è organizzata a Seatec un’area “Vela”, oceanica, olimpica e di Coppa America, con testimonianze di protagonisti delle tre aree accompagnate da video di regate oceaniche, olimpiche e degli eventi preliminari alla Coppa, che ruotano attorno a un esemplare dell’ala su cui “vola” Luna Rossa. Stasera torna il Networking gala dinner.