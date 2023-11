Sds, riunione lampo e fumata nera. Il confronto slitta al 7 dicembre

E’ stata una riunione lampo ieri, in video conferenza, in cui sono stati votati due ordini del giorno tecnici: sulla programmazione operativa annuale zonale (POA) per l’anno 2024 e sul comitato di partecipazione SdS Lunigiana. Ma della attesa presenza dell’Assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini, nessuna traccia. Collegati da remoto, i sindaci della Lunigiana hanno votato gli ordini del giorno e si sono congedati dandosi appuntamento per la prossima convocazione calendarizzata il 7 dicembre. Intanto, non è mancato il disappunto. "La SDS porta avanti altri servizi importanti che noi sindaci abbiamo l’obbligo di garantire votandoli. Ma – ha puntualizzato il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini - non si può fare a meno di rimarcare l’assenza dell’assessore regionale Bezzini anche alla luce del fatto che la settimana scorsa ha avuto un incontro in costa con un gruppo di sindaci di stretta osservanza politica. E questo è ancor più sbagliato, considerato che si è cercato di lavorare insieme, uniti". L’assessore continua a negarsi alla Lunigiana e nonostante gli appelli dei sindaci, da ottobre la riforma regionale sull’emergenza urgenza è entrata in piena fase applicativa. Ma il territorio non è disposto a rassegnarsi al taglio dell’ambulanza medicalizzata Mike di Aulla e quella di Fosdinovo che nel 2022 hanno prestato circa seicento interventi. Un taglio gravissimo, tale considerato da tutti i sindaci lunigianesi e che ha scatenato le reazioni della popolazione con un’assemblea popolare e una raccolta firme. Raggiunto telefonicamente, il presidente Sds Riccardo Varese ha commentato così l’assenza di Bezzini: "Spero si possa fare assemblea con l’assessore, unitamente alla direzione aziendale Usl, entro fine mese". Nel pomeriggio Varese ha riferito in assemblea che Bezzini ha assicurato la sua presenza il 7 dicembre. Solo in quella sede verranno affrontati i temi della sanità locale: dall’emergenza urgenza agli ospedali. Il sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, ha proposto un ordine del giorno che però non è stato discusso in assemblea ma aggiunto agli argomenti da trattare nella seduta del 7 dicembre: tocca i ritardi per gli interventi all’ospedale di Pontremoli, fra cui la piazzola dell’elisoccorso inutilizzata ormai da mesi. Mastrini ribadisce: "Non ci sono giustificazioni alla mancanza di risposte dell’assessore regionale al grido di allarme dei sindaci. La sua perdurante assenza è una grave mancanza di rispetto a territorio, istituzioni, cittadini". E incalza: "Ci prepariamo al confronto. Rispetto ai tempi, dico che l’unico veramente in ritardo è l’assessore che ad oggi ci lascia con una riforma sconclusionata, confusa e con molte ombre".

Michela Carlotti