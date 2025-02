Scuola Parini chiusa. Ritorno in aula lunedì. Bus da Romagnano per i plessi ospitanti

Prima campanella lunedì mattina per i 200 studenti della scuola Parini di Romagnano. Ricollocati d’urgenza alle primarie di Mirteto e Alteta dopo lo stop alle attività scolastiche e lo sgombero imposto da un’ordinanza comunale dell’edificio scolastico risultato non a norma da un’indagine sulla vulnerabilità statica e sismica. "Consapevoli del grande disagio a cui la popolazione scolastica dell’Istituto e tutta la Comunità Educante è stata sottoposta in questi giorni siamo lieti di annunciare la ripresa dell’attività didattica", si legge in una comunicazione ufficiale firmata dalla dirigente scolastica Carmen Menchini.

Le modalità del rientro sono definite: le classi della scuola primaria di Romagnano sono trasferite nel plesso della scuola primaria di Alteta (via Casellotto Sotto) e gli studenti entreranno al consueto orario: 7.50-13.50 classi quarte e quinte; 8-13.30 classi prima e terze. Per gli alunni che ne hanno fatto richiesta attraverso le coordinatrici di classe il Comune di Massa mette a disposizione un servizio di trasporto scolastico con partenza alle 7.25 da piazza Albania già da lunedì 3. La scuola invita le famiglie al rispetto della puntualità al fine di consentire il rispetto della tempistica di arrivo. All’arrivo ad Alteta (alle 7.40 circa) sarà attivato un servizio di pre-scuola da parte delle docenti del plesso di Romagnano. Per il ritorno è prevista la consegna alle famiglie in Piazza Albania alle 13.45 circa per le classi prime e terze e alle 14.05 circa per le classi quarte e quinte. È necessaria la compilazione di apposita modulistica che sarà inviata a cura del Comune di Massa. Seguiranno nuove comunicazione per l’orario di rientro di venerdì.

Le classi della secondaria di primo grado ’G. Parini’ sono trasferite alla scuola di Mirteto, ingresso dal lato via Del Mancino. Solo lunedì l’ingresso avverrà alle 9 con uscita alle 14. Mentre da martedì l’orario tornerà regolare, 8.05-14.05, e riprenderanno anche le lezioni dell’indirizzo musicale nei locali del plesso di Mirteto con i consueti orari. Il Comune di Massa attiverà anche in questo caso il trasporto scolastico per gli alunni che ne hanno avanzato richiesta attraverso le coordinatrici di classe. La partenza dei bus lunedì da Piazza Albania e saranno effettuati due viaggi a partire dalle 8.20. Il ritorno avverrà sempre da Mirteto verso piazza Albania con arrivo intorno alle 14.25 e alle 14.45. Annunciate poi comunicazioni per i giorni successivi.

"Ringrazio – si legge nel documento – tutto il personale scolastico e comunale per lo straordinario impegno profuso e le famiglie per la collaborazione".

Ilaria Vallerini