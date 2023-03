Scuola media Galileo Galilei di Monzone in Lunigiana I.C. “A.Moratti”

Equi: il nome del paese proviene dal latino “Aquae” che indica la presenza di sorgenti di acqua termale che scaturiscono dal bosco, dalle numerose grotte e dai torrenti intorno al paese e che danno origine al fiume Lucido “perchè giammai s’intorbida”.

Dove c’è acqua c’è vita, infatti nella preistoria l’area era ricca di animali, come ad esempio orsi, che si rifugiavano per il letargo nella Tecchia, una grotta prossima alla cavità fonte di tanta acqua detta “la Buca”. Nella Valle del Lucido sorge il complesso termale di Equi Terme. L’origine si deve all’acqua piovana che filtra nel sottosuolo, ricco di sali minerali per riaffiorare in superficie dando luogo alle sorgenti calde con temperature sopra i 25°C. Le sorgenti di acqua solforosa che sgorgano in prossimità del borgo interessarono l’ingegner Carlo Tonelli, originario di Equi, tanto da riunirle in uno stabilimento che diventerà uno dei centri più importanti d’Italia.

Il centro nacque sulle antiche vestigia termali romane, che furono riportate alla luce in un luogo detto “al bagno”. I romani conoscevano le proprietà del territorio già in epoca imperiale e questo spinse Carlo Tonelli a portare avanti i propri progetti con grande determinazione. L’ingegnere progettò un impianto dotato di tutte le strutture scientifiche ed igieniche all’avanguardia con una struttura alberghiera corrispondente alle varie esigenze dei frequentatori. L’ingegner Tonelli diventato anche un esperto in terapia idrica, scoprì che gli effetti curativi delle acque risultavano più rapidi ed efficaci se la temperatura fosse più elevata, venne così progettato e realizzato l’impianto di riscaldamento per portare la temperatura superiore a quella naturale.

L’impianto fu completato e reso attivo in soli due anni, anche se non consentì di conservare tracce dell’antica costruzione romana. Le terme sono state gestite dalla famiglia Tonelli sino al 1989 quando furono acquistate dal comune di Fivizzano. Nel corso degli anni sono seguiti ulteriori ampliamenti e ancora oggi è possibile fare il bagno nella

grande piscina ovale, mentre i bambini possono utilizzare la piscina rettangolare più piccola. Adiacente alla struttura non manca il presidio medico con massaggiatrici,saune e uno spazio per inalazioni. All’ingresso dello stabilimento termale, ad ottant’anni dall’inaugurazione, è stato collocato un monumento con il ritratto bronzeo del fondatore.