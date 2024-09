Scuola ’Giromini’: "Puntiamo alla gara"

Una nuova gara per i lavori alla Giromini. Questo è quanto fanno sapere dal Comune con un aggiornamento sul cantiere e sul cronoprogramma, illustrato dall’assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni. "L’impegno dell’amministrazione è sempre stato costante – spiega l’assessore -. Una situazione che negli anni si è complicata tra lavori iniziati e interrotti, procedimenti avviati e ricorsi. Oggi siamo fiduciosi che si possa presto arrivare a una nuova gara per l’assegnazione della realizzazione delle opere". Concluso l’accertamento tecnico preventivo, il consulente tecnico d’ufficio ha restituito una fotografia precisa dello stato del cantiere, di quello che è stato fatto e di quello che ancora deve partire. Allo stesso tempo sono state verificate tanto le istanze del Comune, in quanto committente, quanto quelle della ditta che non ha portato a termine i lavori. "Si tratta di un quadro preciso che, oltre a poter essere utilizzato qualora si arrivasse al giudizio di merito – prosegue Guadagni - ci permette di programmare la conclusione dell’intervento. Rispetto a quanto era stato previsto, non solo è cambiato il responsabile unico del procedimento, ma lo stesso progetto è stato rivisto per far fronte all’aumento dei costi e per le norme entrate in vigore nel frattempo, oltre a porre rimedio alla necessità di dover rifare il tetto". Si è così giunti a ripensare un progetto diviso in tre lotti, il primo dei quali riguarderà la sistemazione della parte storica dell’edificio, il rifacimento del tetto, la realizzazione di un nuovo ingresso lato mare, del vano scale e dell’ascensore. In questo momento il nuovo progetto è oggetto di verifica, a cui poi seguirà la validazione del rup prima di poter indire la gara.