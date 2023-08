"Scritte comuniste sui muri di Ronchi: denunciate i responsabili"

"Morte ai padroni", "Per una nuova liberazione nazionale", "Gloria alla Russia". Sono solo alcune delle frasi apparse sui muri in questi giorni a Ronchi. A denunciarlo è il consigliere Massimo Evangelisti (nella foto), capogruppo di Fratelli d’Italia, che indica nei Carc i presunti colpevoli. "Al termine della 4 giorni della festa nazionale della riscossa popolare, svoltasi al Parco della Comasca, il buongiorno a Ronchi è stato indegno: scritte con spray rosso recanti simboli e slogan comunisti in ogni dove. Partendo da via Como fino al lungomare non sono state risparmiate facciate di edifici pubblici e privati, centraline di Enel e Telecom. In pochi ore ho ricevuto telefonate di decine di cittadini indignati nei confronti degli autori e di coloro che hanno consentito e autorizzato lo svolgimento di tale ‘evento’ nel bel mezzo della stagione turistica in un luogo pubblico che è anche centro estivo per bambini. Alcuni hanno riferito di cumuli di spazzatura lasciati all’interno del parco. Chi pagherà i danni? Mi auguro che l’amministrazione, gli organi competenti e il gestore del Parco denuncino i responsabili chiedendo il risarcimento".