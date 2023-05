’Scorci nascosti’, prima edizione Oggi cerimonia di premiazione

Oltre una quarantina di scatti raccontano Massa in ’Scorci nascosti 23’, prima edizione del premio fotografico promosso dall’Associazione Insieme, nato da un’idea del presidente, Daniele Tarantino, con l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio. L’iniziativa si ripeterà ogni anno adottando sempre lo stesso tema ma prendendo riferimento un Comune diverso. In questa prima edizione il tema ’Scorci nascosti’ è stato rivolto al territorio comunale di Massa, scoprendo bellezze che spesso ci sfuggono, mettendo in evidenza quegli elementi del territorio più particolari.

La giuria, composta da Giuseppe Marchini, Sara Strenta, Francesco Nobile e Riccardo Dalle Luche, si è riunita nei locali di Confimpresa e oggi pomeriggio, alle ore 18, al Montanelli Cafè nel viale Roma, è prevista la cerimonia di premiazione con una performance di Alessandra Berti e Massimo Montaldi. Presenta l’incontro Francesca Bianchi.