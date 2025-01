Scoppia il ’caso Palestina’: "Nessuno presente del Comune dai medici che curano i bambini"

"Nessun membro rappresentante dell’amministrazione alla giornata a palazzo Ducale". Lo dice l’associazione Gaza FuoriFuoco, in merito all’evento di sabato a palazzo Ducale. "Vale per gli abitanti di Gaza e della Cisgiordania, che sono di fatto dimenticati dai paesi occidentali, ma vale anche per l’Associazione Gaza FuoriFuoco, la cui mostra e i cui eventi si stanno svolgendo nel silenzio colpevole dell’amministrazione massese. Nessun patrocinio per la mostra o per il concerto del 15 gennaio al cinema Garibaldi a Carrara. Eventi che invece hanno ottenuto il supporto della Provincia e del Comune di Carrara e solidarietà e collaborazione da parte di molte associazioni del territorio e di molti rappresentanti istituzionali e no".

"Ma l’assenza più umanamente pesante – proseguono – è stata quella all’incontro pubblico presentato sabato a palazzo Ducale dal Palestine Children’s Relief Fund, la principale Ong impegnata a fornire assistenza medica gratuita alle bambine e ai bambini palestinesi gravemente malati e feriti nel corso dei conflitti. Si è trattato di un aggiornamento sui progetti di aiuto da parte dell’associazione che vede tra l’altro una collaborazione medica con un’altra eccellenza del nostro territorio che è l’Opa, specializzata appunto nella cardiochirurgia pediatrica. Ecco, il fatto che, non diciamo il sindaco in persona, ma nessun altro esponente della maggioranza fosse presente a questo incontro di valore internazionale ha davvero dell’inconcepibile. Il Pcrf ha più volte ringraziato la città di Massa per aver ospitato un simile evento e tante persone degne della stima più incondizionata. Anche per questo ringraziamo la Provincia per aver saputo sopperire a questa grave mancanza istituzionale ma soprattutto di umanità".