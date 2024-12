Sconfitta di misura per le ragazze della Mu Number8

Ancora una sconfitta (la terza consecutiva) per la Mu Number8 nella 13esima giornata di andata del campionato interregionale di serie B femminile. Tra le mura amiche la squadra di coach Fabrizio Sturlese è superata di misura per 48-49 (parziali 11-16, 20-31, 40-40) dalle Mura Lucca, terza forza del campionato. Partono meglio le ospiti che mettono in campo una maggiore intensità rispetto alle avversarie e chiudono il primo tempino a +5. Stessa musica nel secondo quarto con le lucchesi più brillanti e determinate che chiudono la frazione con una tripla allo scadere che consente loro di andare all’intervallo lungo sul +11 (parziale 9-15). Le bianconere tornano in campo con la giusta concentrazione, ritrovano intensità difensiva, l’attacco è più fluido, così che rientrano in partita e grazie al parziale di 20-9 impattano sul 40-40 all’ultimo intervallo. La quarta e decisiva frazione è equilibrata ma le ospiti si impongono di misura grazie ad un tiro libero e al successivo errore della Mu Number 8 sul ribaltamento di fronte. Per le massesi, prive della squalificata Guerrieri (2 giornate per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri) un’altra sconfitta in volata, ma il merito di non essersi mai arrese, anche nei momenti più difficili. Lo score: Mbaye 8, Maiocchi 3, Serpellini 12, Ratti 3, Amadei 5 (nella foto), Candelori 3, Varone 4, Diakhoumpa 8, Murgese 2.

ma.mu.