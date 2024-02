Scommessa di Lunears. La cooperativa di Villafranca gestirà un’altra struttura

Una nuova scommessa per la cooperativa Lunears: la gestione dell’agriturismo Deni, un’oasi di relax a contatto con la natura, nel cuore della provincia di Pisa, nel comune di Crespina Lorenzana. Dopo la ristrutturazione e l’apertura dell’Hotel Napoleon di Pontremoli, la cooperativa pontremolese guidata dal villafranchese Mario Pinelli è pronta per gestire un’altra struttura, stavolta fuori dalla Lunigiana. La Cooperativa Sociale Lunears, lo ricordiamo, nasce nel 2015 con lo scopo di inserire nelle proprie attività lavorative soggetti disabili che non sono in grado di entrare nel mondo lavorativo o di rientrarne.

Le persone svantaggiate che sono state inserite nell’organico della Cooperativa si sono pienamente integrate nelle mansioni a loro assegnate, dimostrando professionalità, interesse e partecipazione, raggiungendo piena autonomia nello svolgere i compiti a loro assegnati ottenendo degli ottimi risultati. Nel tempo, soci e dirigenti della cooperativa hanno saputo valorizzare al massimo le proprie competenze e i propri progetti professionali facendola diventare una realtà consistente, incrementando anno dopo anno i settori di intervento ed il numero di soci e dipendenti. Tanti i compiti svolti, dalla pulizia di edifici e condomini alla manutenzione di parchi e giardini con potatura piante, fino al servizio volantinaggio o sorveglianza e biglietteria per eventi, mostre e musei.

"Adesso saremo impiegati anche in provincia di Pisa – racconta Mario Pinelli – gestendo un agriturismo immerso nel verde, con un grande parco composto da olivi e piante da frutto. Peer noi è un’immensa soddisfazione gestire questo spazio, di proprietà della famiglia Botti, famosa nel mondo dell’allevamento cavalli da corsa. Non è la prima esperienza in questo campo, stiamo già gestendo l’Hotel Napoleon a Pontremoli che è stato chiuso per anni, lo abbiamo ristrutturato e aperto lo scorso anno. Per quello che riguarda l’agriturismo Deni, gestiremo le stanze e anche il ristorante, che sarà aperto solo per aventi, al momento. La nostra cooperativa è formata da 84 dipendenti, che crescono in estate, lavoriamo in tanti comuni, non solo in Lunigiana. Siamo contenti perché è un’azienda sana".

Monica Leoncini