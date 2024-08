Scatta l’ora del Mercurio d’argento. Storie di cinema e grande musica

Scatta l’ora del “Mercurio d’argento“ stasera alle 20.30 con Massimo Privitera e Marco Testoni ad aprire il programma in piazza Betti, Marina di Massa, con la proiezione di “Cinemusica, la storia della musica del cinema“: un racconto della musica per cinema, dal cinema muto ad oggi, un documentario didattico prodotto da CinearteMusica, proiettato in esclusiva per il Mercurio d’Argento e accompagnato dalla voce narrante degli stessi autori. Un lavoro strutturato con le fondamentali sequenze cinematografiche e temi musicali che hanno fatto la storia della musica per immagini e formato le basi di un nuovo linguaggio musicale che è entrato nell’immaginario collettivo del mondo moderno.

Un sorprendente viaggio che inizia nei tendoni e nei Nickelodeon del primo cinema dei silent movies - dove si pensò all’uso della musica per coprire il rumore del proiettore - passando per il mickeymousing di Scott Bradley dei cartoni animati della MGM e poi tutte le tappe musicali e i principali compositori che hanno caratterizzato l’avvento del sonoro come una forma d’arte musicale che ha saputo essere sia colta che popolare. Charlie Chaplin, il sinfonismo, il jazz e il rock, il musical, Bernard Herrmann, il western, Henry Mancini e la commedia sofisticata, John Williams, Ennio Morricone, Hans Zimmer, le varie scuole (americana, italiana, francese, orientale). E infine le espressioni più contemporanee suggerite da nuovi stilemi, dall’elettronica e dal digitale: il minimalismo, l’ambient music, il post rock, il sound design.