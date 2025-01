Scatta l’allerta arancione: tutto chiuso

Allerta codice arancio: sospesa l’attività didattica, i mercati e le manifestazioni all’aperto in varie zone della provincia. A Carrara la sindaca Serena Arrighi ha previsto la chiusura con un’ordinanza in vigore da ieri da ieri fino alle 14 di oggi che ineressa anche gli asili nido e le scuole serali, il servizio educativo “Verde Magico”, l’Accademia, la Scuola Comunale di Musica e l’Università del Tempo Libero. Visto l’allerta arancione è prevista la chiusura di tutti gli spazi pubblici e delle scuole del Comune di Pontremoli, di Aulla e di Fivizzano e in tutta la Lunigiana. A Massa saranno chiusi parchi e cimiteri, ma rimane regolare l’attività didattica e il mercato.