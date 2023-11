Sant’Andrea, ecco la fiera. Banchi, scuole, Coldiretti

Comincia oggi la fiera di Sant’Andrea con l’incognita maltempo. Due giorni di festa per la città con tante novità annunciate che potrebbero però subire alcune variazioni o rinvii. Tanto lavoro dietro questa fiera di Sant’Andrea, grazie anche al contributo della consigliera di maggioranza Letizia Carusi. Un edizione ll’insegna di una collaborazione ancora più forte con la Coldiretti, a cui aggiungere il coinvolgimento di alcune scuole e l’aiuto dei locali del centro, pronti a creare dei menù a tema. Coldiretti e Campagna Amica portano l’agricoltura dentro il centro storico. Sarà Piazza D’Armi a ospitare il mercato contadino “salva spesa” con i prodotti a km zero delle aziende locali in 12Tante le attività e grande lo spazio per i più piccoli con giochi e sfide divertenti in chiave contadina. In esposizione al pubblico anche un nido gigante della temuta Vespa Velutina, il calabrone killer che uccide le api e mette a rischio la vitale impollinazione delle piante con la possibilità di aderire al primo monitoraggio per il contrasto a questo temibile insetto. Animali, disegni, musica e luminarie animeranno oggi e domani il centro storico, per una fiera con oltre cento banchi. Oggi in città è prevista l’accensione delle luminarie natalizie alle 17 e dell’Albero cosmico, una delle novità di questo Natale, in piazza Duomo alle 18. Coinvolte anche alcune scuole locali, con il ‘Tacca’ che tornerà con il laboratorio didattico, a cui si aggiungono l’artistico ‘Gentileschi’ che, in collaborazione con Coldiretti, metterà i suoi studenti a disposizione per ritratti tra persone e animali. Tra le altre novità ci sarà anche un evento con l’Accademia in cui saranno fatte delle brochure con gli itinerari per i ragazzi. Domani nel secondo giorno della fiera spazio alle 17 sul Palco della Musica in piazza d’Armi per l’esibizione dei ragazzi della Scuola della Musica, che per l’occasione si esibiranno con canzoni a tema natalizio. "Le previsioni meteo purtroppo non sono buone – spiega la consigliera Letizia Carusi – e dispiace visto il lavoro che era stato fatto. Si provvederà in caso di tempo brutto in un’alternativa con i ragazzi delle scuole e la Coldiretti, integrandoli in qualche evento natalizio successivo, in modo da ridare luce a queste risorse che si erano attivate per la fiera".