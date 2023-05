Santa Lucia e Ortola a sinistra Exploit di Marco Guidi a Ronchi

E’ la sezione 3 di Massa Centro la prima a chiudere (dopo il seggio ospedaliero) il conteggio dei voti lanciando la volata al sindaco uscente Francesco Persiani che totalizza il 41,3 per cento. Alle sue spalle testa a testa tra Enzo Ricci (24,8%) e Marco Guidi (21,5). Seguono quasi appaiati Daniela Bennati (4) e Cesare Ragaglini (3,8), poi Andrea Barotti e Marco Lenzoni al 2%, per Guido Mussi l’1,8. Un voto che già dichiara il ballottaggio finale tra Ricci e Persiani. Se il sindaco uscente vince in molte sezioni, con un picco del 51,6 al seggio 57 di Alteta, il candidato della coalizione guidata dal Pd Enzo Ricci ribalta la percentuale in diverse frazioni e segna il record a Mirteto: nell’ex sede degli alpini prende il 44,4%, Persiani si ferma al 15,5; Guidi al 14, Ragaglini e Bennati (trascinata da Rc) pareggiano con il 9,15; Barotti 6,3; Mussi 1,4 e Lenzoni non prende nemmeno un voto.

Ricci batte Persiani anche a Santa Lucia (39,9 contro 31,6), Mirteto (38 contro 30), nei due seggi di Ortola (in uno 38,3 a 22,4), a Volpigliano (24,8 a 26), Casone (36,4 a 25,5), a Quercioli (38 a 29). In testa Ricci anche ad Antona (33,1) dove il secondo lo fa Guidi con il 26,6 mentre Persiani è solo terzo con il 19,3. Sempre Ricci avanti anche nella sezione 5 del centro (37% a 31,3); nel seggio 9-Santa Lucia (32% a 25,6) dove Guidi arriva a un passo dell’ex sindaco (25,1). A Turano la contestata variante Aurelia non ha aiutato l’ex sindaco (27,2%) che nel seggio 22 è finito dietro a Ricci (32). Nella frazione di Ronchi l’exploit di Marco Guidi: è primo anche se di pochi decimali: 32,3 contro 32 di Persiani, e Ricci finisce terzo.