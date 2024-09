’Sanlorenzo’ da record. Ricavi netti alle stelle. Oltre 415 milioni di euro

MASSA

Il consiglio di amministrazione ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno. Ricavi netti nuovo a 415 milioni di Euro (+6,9% YoY), costante incremento della marginalità a tutti i livelli di conto economicoe Backlog netto di 950 milioni di Euro, superiore ad un anno di fatturato. Guidance organica 2024 confermata, alla quale si aggiunge il contributo di Nautor Swan. La produzione della Sanlorenzo spa si sviluppa in quattro cantieri: a Massa, La Spezia, Ameglia e Viareggio. I ricavi netti nuovo 1 del primo semestre del 2024 ammontano a 415,1 milioni di Euro, increscita del 6,9% rispetto a 388,4 milioni di Euro nello stesso periodo dell’esercizio precedente.

La Divisione Yacht registra ricavi netti nuovo pari a 241,7 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il primo semestre del 2023. Continua l’eccellente performance della Divisione Superyacht, con Ricavi Netti Nuovo pari a 124,4 milioni di Euro, in crescita del 17,6% rispetto al primo semestre del 2023, trainati dalla linea Alloy e dalla linea Steel. Altrettanto eccellenti i risultati di Bluegame, con ricavi netti nuovo pari a 49,0 milioni di Euro, in crescita del 13,1% rispetto al primo semestre del 2023, grazie al modello BGX73. Massimo Perotti, presidente e chief executive officer della società, ha commentato: "Nel primo semestre 2024 e fino ad oggi abbiamo affrontato e superato numerose sfide con determinazione e slancio, come dimostrano chiaramente i nostri risultati. Abbiamo completato con successo due progetti avveniristici, che rappresentano tappe fondamentali della nostra ambiziosa roadmap verso uno yachting sempre più sostenibile, consegnando in estate il 50Steel equipaggiato con sistema reformer-fuel cell a metanolo verde per l’hotellerie, ed i due tender Bgh con propulsione ad idrogeno, costruiti per due challenger di Coppa America. In linea con la nostra strategia di portafoglio prodotto sostenibile, l’acquisizione di Nautor Swan, completata ad inizio agosto, testimonia la nostra abilità nel riconoscere opportunità di investimento ad alto potenziale di creazione di valore e di integrarle in una logica industriale di lungo termine ed in coerenza con la filosofia Sanlorenzo. Swan è un marchio incredibile, con il quale potremo sviluppare significative sinergie e che contribuirà in modo importante ai risultati del Gruppo. Proseguiamo dunque con grande ottimismo, consapevoli della nostra forza e della validità delle nostre scelte strategiche".