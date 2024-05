Sanità, lezioni speciali di ecografia. Due corsi per i medici di base

Due corsi per medici di base. Lunigiana ‘capitale’ della salute e della prevenzione, grazie ai medici di medicina generale, in particolare a Vincenzo Milazzo, medico responsabile dell’Aggregazione funzionale territoriale Alta Lunigiana, che si sono impegnati per organizzare sul territorio due corsi per i colleghi al Centro Icaro di Costamala, nel Comune di Licciana Nardi. Il primo corso di ecografia in medicina generale inizierà stamani, poi il 18 maggio e il 31 maggio, sarà tenuto da Andrea Petrucci, stimato professionista di Viareggio che spiegherà ai colleghi lunigianesi tutte le tecniche per utilizzare l’ecografo, in particolare con riferimenti all’ecografia al fegato, al rene, alla milza e linfonodi, al pancreas e alla tiroide. "Ci siamo resi conto dell’importanza dell’ecografia dopo il Covid - spiega Milazzo - E’ fondamentale nella diagnosi al letto del paziente. I giovani medici hanno bisogno di fare pratica sui metodi ecografici, per indirizzare una diagnosi. Il corso è stato promosso da noi perché abbiamo sentito l’esigenza di formare i medici giovani su questa tecnica che sarà il futuro diagnostico per tutte le patologie. Petrucci è medico di medicina generale, noto gastroenterologo". Il secondo corso sarà tenuto da Milazzo stesso, in qualità di psichiatra che da anni si occupa del fenomeno di burnout, che deriva da un condizione di stress cronico persistente associato al contesto lavorativo. "Il lavoratore che ne è soggetto - dice - arriva al punto di non farcela più e si sente completamente insoddisfatto e prostrato dalla routine e dalla negatività del proprio lavoro. Porta frequentemente a depressione e altri disturbi complessi. Ho notato da tempo questa situazione tra colleghi che si allontanano dalla medicina pubblica per andare verso il privato o per lasciare il lavoro prima della pensione". Il corso si svolgerà il 15 e il 22 maggio alle 20, sempre al Centro Icaro. I corsi sono pensati per i medici della Lunigiana, che per partecipare dovranno iscrivere sul portale della Asl, se resteranno posti, potranno partecipare anche quelli della costa.

Monica Leoncini