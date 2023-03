San Giuseppe Divieti di sosta e di transito

Giornata di fiera per la festività di San Giuseppe a Marina di Carrara. Più di cento bancarelle e anche un trenino turistico che accompagnerà i visitatori lungo tutto il litorali. I banchi saranno disposti come lo scorso anno nel la parte finale di viale XX Settembre, via Firenze nel tratto compreso tra via del Commercio e via Garibaldi, via del Commercio e via Garibaldi. Giornata dunque anche di divieti per consentire lo svolgimento in sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. Dalle 5.30 e fino alle 23 di oggi sono vietati transito e sosta su entrambi i lati del viale XX Settembre, dal civico 369 a piazza Menconi e nella stessa piazza; in via Firenze, via Garibaldi, piazza Commercio. Transito vietato poi sempre nel viale XX Settembre tra Via Alpini delle Alpi Apuane e il civico 369. I divieti comporteranno modifiche della circolazione. Sono autorizzati a transitare in viale XX Settembre, i veicoli al servizio di persone con disabilità, di coloro che devono raggiungere le loro attività commerciali sulla strada o la loro residenza. L’ordinanza è consultabile sul sito del comune web.comune.carrara.ms.it