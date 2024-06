’Salvetti’, il progetto dei ragazzi. In classe e a scuola mai connessi

Togliere gli smartphone durante le ore di scuola. Piace agli alunni del ‘Salvetti’ l’esperimento che l’istituto sta portando avanti dal 2021 quando, iniziando dalle classi prime, era stato chiesto, dopo aver avuto l’ok dalle famiglie, di far depositare ai ragazzi i cellulari all’ingresso a scuola. Dalle 8 all’uscita delle 13.50 nessun contatto con gli smartphone, ma solo il dialogo con professori e compagni. Il progetto ‘Cellulare no grazie’ è stato spiegato da un paio di alunne del Salvetti: Aura Masetti della 2B e Nicol Galeotti della 1B. "A ricreazione riusciamo a parlare con i compagni – hanno spiegato – e notavamo le classi più grandi che non erano ancora parte del progetto a passare invece il tempo chinate a usare lo smartphone. Inizialmente non eravamo abituati ma in poco tempo abbiamo sentito i benefici, anche per l’attenzione durante la lezione". Sempre a proposito di scuole, prima dell’incontro, spazio a una piacevole esibizione musicale di alcuni ragazzi del liceo musicale ‘Palma’ di Massa, seguito dallo spettacolo di danza delle giovani ballerine della polisportiva Apuana Carrara.