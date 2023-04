Salvatori racconta Giacomo Puccini La lirica torna in Accademia

Prosegue “Marmo all’Opera!” con la collaborazione degli amici della lirica con l’Accademia di Belle Arti. Domenica alle 18 nell’aula magna doi palazzo del Principe il circolo carrarese “Mercuriali” propone uno spettacolo-concerto sulla vita di Giacomo Puccini, anticipando le celebrazioni Pucciniane del 2024 in cui si ricorderà in tutto il mondo il centenario della morte del grande compositore lucchese. Elisabetta Salvatori, autrice e voce narrante di questo spettacolo sul “Sor Giacomo” ci porterà per mano facendo scoprire la vita di questo genio che ha conquistato una fama internazionale ricoprendo il ruolo di ambasciatore del belcanto che prima fu di Rossini e poi di Verdi. Ci racconterà della vita di un uomo che spesso si sente solo e si racconta scrivendo un’infinità di lettere, che nasce in una famiglia di musicisti, ma stenta a credere d’avere talento e l’insicurezza non lo abbandonerà mai. Anche all’apice del successo teme di non essere all’altezza delle aspettative del pubblico e del suo editore: Giulio Ricordi. Poi la famiglia, il rapporto con Lucca, Torre del Lago, gli amori, la guerra e la paura di invecchiare. Questo affascinate racconto verrà costellato da pagine immortali tratte dalle sue opere celebri offerte da due voci importanti quali il soprano Valentina Boi e il tenore Vladimir Reutov, accompagnate al pianoforte dal Maestro Cesare Goretta. Valentina Boi, soprano lirico spinto, negli ultimi anni si è imposta nei più importanti teatri come interprete quale soprano protagonista di titoli del grande repertorio. Al suo fianco il tenore Vladimir Reutov, uno dei vincitori del I Concorso Lirico Internazionale “Marmo all’Opera” del 2021. Dopo il diploma all’Accademia d’Arte Drammatica Russa, debutta ne “La sposa dello Zar” di Rimskij - Korsakov a Mosca. Al pianoforte il Maestro Cesare Goretta, protagonista di applauditissimi concerti in città e in prestigiose sale in tutta Italia.

L’attrice Elisabetta Salvatori, già nota in città per le esibizioni di grande successo a Spazio Alberica dove ha fatto piangere con il suo Ligabue e dove ha portato i racconti della sua Versilia, dopo il diploma all’Istituto d’Arte di Pietrasanta e all’Accademia di Belle Arti, alla cattedra di pittura, scopre il teatro e comincia a raccontare. Inizia con le favole: ogni storia che racconta è racchiusa in una valigia, come un piccolo teatrino viaggiante. Poi si avvicina alla narrazione e in scena rimane solo la sua voce che in alcuni racconti, quelli dedicati alla sua terra, sa intrecciarsi al dialetto versiliese con delicatezza e maestria. Si occupa di teatro del sacro, teatro civile e storie di passioni. Posto unico numerato € 20,00. Per prenotazioni ed info [email protected]