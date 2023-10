Salvato un fungaiolo nei boschi a Zeri

Ancora un incidente in montagna che ha visto coinvolto un uomo andato in cerca di funghi nei boschi, visto il periodo particolarmente florido. E’ accaduto ieri nel comprensorio di Zeri, dove è intervenuta una squadra del Soccorso alpino e speleologico della Toscana. La stazione di Carrara e Lunigiana si è attivata per prestare soccorso al cercatore di funghi che era caduto, riportando delle escoriazioni al volto. L’uomo, originario di Castelnuovo Magra, è stato recuperato in zona Villaggio degli Aracci dall’equipe dei tecnici. Dopo che lo hanno stabilizzato, l’uomo è stato trasportato fino al mezzo fuoristrada del Cnsas che lo ha portato fino all’ambulanza.