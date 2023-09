Salute nello sport La pubblica assistenza apre lo sportello per atleti e amatori

Gli sportivi in città potranno contare su un nuovo polo ambulatoriale attrezzato: quello della Pubblica Assistenza che, nella sede di via Nazario Sauro a Marina, ha appena attivato le visite medico sportive di primo livello. Gli atleti sotto i 14 anni e gli amatori di ogni età potranno rivolgersi al centro medico dell’associazione per ottenere il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Uno staff di professionisti – medici e infermieri – opererà all’interno dell’ambulatorio dedicato, su cui la Pubblica Assistenza ha fatto investimenti importanti in termini di strumentazioni, funzionali anche per gli atleti diversamente abili. "L’obiettivo – spiega la dottoressa Rigoletta Vincenti, direttore sanitario della struttura – è rendere questo centro un punto di riferimento per tutta la comunità. Dare spazio alla medicina sportiva significa aprire le porte anche ai più giovani, estendendo la politica di prevenzione a tutte le fasce della popolazione. Sport e salute sono complementari e questo progetto – ricorda la pneumologa – nasce con l’idea di rendere i servizi sanitari più accessibili, puntando anche sulla diffusione di buone abitudini, come fare attività fisica e sottoporsi a controlli periodici". Un modo, insomma, per rafforzare il welfare, scommettendo su un ciclo virtuoso che permette attraverso le prestazioni a pagamento di finanziare tutte le altre. "Per le visite abbiamo dei costi da sostenere – chiarisce Massimiliano Beatrizzotti, coordinatore infermieristico della Pubblica Assistenza – ma la nostra è un’associazione senza fini di lucro e il ricavato di qualsiasi attività viene reimpiegato in servizi per la collettività. In altre parole, chi si affida ai nostri ambulatori medici ci consente di attrezzare i mezzi di soccorso, di investire sulla formazione dei volontari, di promuovere giornate di prevenzione gratuite. La differenza tra un ente no profit e il privato è anche questa, una filosofia che ha convinto medici specialisti di lunga esperienza ad aderire al nostro progetto e, già in fase di avvio, possiamo contare – conclude Beatrizzotti – su uno staff di professionisti di alto livello". Le prenotazioni delle visite medico sportive sono aperte, il costo è di 40 euro, l’appuntamento si può fissare anche via whatsapp allo 05851697659 oppure tramite accettazione al numero 0585.633333, attivo dal lunedì al sabato negli orari dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. È possibile contattare la segreteria per informazioni su tutti i servizi presenti all’interno del centro ambulatoriale.