Saggio di fine anno degli allievi della scuola ’Città di Carrara’

Stamani alle 10 al Palco della Musica di piazza d’Armi, si terrà il concerto degli allievi della scuola comunale ’Città di Carrara’. Sotto la direzione dei docenti dei corsi di gioco musica, propedeutica, canto moderno, musica d’insieme e percussioni in repertorio brani che spazieranno dalla musica classica a quella contemporanea. Il Comune ha affidato alla Scuola di Musica, che ha sede in via Tacca, il servizio pubblico di promozione dell’educazione e della cultura musicale, tramite la gestione dell’attività didattica e l’organizzazione di manifestazioni che vedono la collaborazione degli allievi e dei docenti della scuola. Oggi la scuola di musica offre la possibilità di seguire tutti i corsi di strumento, complementari, una serie di attività di assieme, i corsi di propedeutica musicale e strumentale per bambini dai 5 agli 8 anni e mantiene come suo primo obiettivo la formazione musicale, senza tralasciare la formazione professionale. La convenzione con il Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia permette agli iscritti la frequenza ai laboratori musicali e lo svolgimento a Carrara di verifiche, stage con gli insegnanti del conservatorio. Per informazioni è possibile scrivere una mail a [email protected]