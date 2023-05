Rush, il miglior yacht premiato a Istanbul

Il motoryacht planante superveloce da 42 metri, il Rush della Baglietto ha vinto il ‘World superyacht award’ di Istanbul. L’imbarcazione con esterni ed interni progettati da Francesco Paszkowski design in collaborazione con Margherita Casprini, è stato premiato come miglior motoryacht semidislocante o planante tra i 35 e i 41,99 metri. Come suggerisce il nome, la superstar di Baglietto è un vero e proprio tributo alla velocità, alle prestazioni e alla potenza. Non solo: Rush vanta anche un look molto contemporaneo, aggressivo ed elegante, dall’originale tonalità di grigio scuro dello scafo alle ampie superfici vetrate, una combinazione riuscita che si traduce in un profilo leggero e slanciato. "Lo yacht più veloce e con maggiori volumi nella sua classe – si legge nella motivazione rilasciata dai giudici di Boat international –, veloce, elegante e completo, è un degno vincitore". "Siamo molto orgogliosi di questo premio – ha dichiarato Diego Michele Deprati, amministratore delegato di Baglietto, ricevendo il Nettuno durante la cerimonia di premiazione (nella foto con Raffaella Daino capo della comunicazione) –. Rush rappresenta la migliore evoluzione della tradizione Baglietto nella costruzione di yacht a motore performanti, che fanno parte del dna dell’azienda. Con Rush Baglietto torna alle origini, riscoprendo e rilanciando la sua iconica linea planante, ora pronta a conquistare il futuro".