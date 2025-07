Cambio della guardia al Rotary. I progetti sociali di Del Veneziano. Dalla scuola del marmo ai giovani

Il Rotary Club Carrara e Massa ha un nuovo presidente. Si tratta di Andrea Del Veneziano: ingegnere meccanico che ha lavorato nell’industria metalmeccanica occupando posizioni di livello apicale, sia in ambito di ricerca e sviluppo sia in quello produttivo, in particolare in un’azienda di primario rilievo nazionale. In questi giorni Gian Luigi Fondi, il presidente uscente ha consegnato a Del Veneziano la campana del Club. Una cerimonia molto partecipata che si è conclusa con un finale intenso, in cui Filippo Lai, giovane rotariano fiorentino e attore di professione, ha recitato un toccante monologo sulla storia di Paul Harris, fondatore del Rotary International 120 anni fa a Chicago.

Alla guida del Rotary Carrara e Massa Andrea Del Veneziano sarà affiancato della squadra composta da Gian Luigi Fondi, Alberto Conti (presidente incoming), Giovanni Vatteroni (vicepresidente), Nello Montuori (segretario), Luca Cimino (prefetto), Giuseppe Giannotti (tesoriere) e consiglieri Nicola Andreazzoli, Ermanno Cervone e Gianvincenzo Passeggia.

"Uniti per fare del bene", le prime parole pronunciate dal neopresidente, facendo proprio l’invito del Rotary International a sviluppare progetti, in collaborazione fra più club operanti in zone omogenee. Non a caso il primo progetto della presidenza di Del Veneziano sarà, assieme agli altri Club della più ampia area costiera settentrionale toscana, quello di dotare una struttura sanitaria di un macchinario elettromedicale. Altro progetto, anche questo in sinergia con altri Club, si propone di valorizzare il magnifico percorso costituto dalla via Vandelli, che lega Modena alla costa massese.

Particolare attenzione sarà riserverà anche all’istituto Tacca, la scuola del marmo di Carrara, che nonostante sia eccellenza del territorio, merita un maggiore riguardo per creare le professionalità più nobili appartenenti al mondo del marmo. Professionalità a cui tra l’altro è legata la storia familiare di Del Veneziano. Sotto la sua direzione sarà sviluppato anche il progetto giovani imprenditori in collaborazione con la Camera di commercio, che consentirà di premiare gli imprenditori del territorio under 35, in base alle idee e ai progetti più innovativi nei campi della digitalizzazione e in quello ambientale. Senza dimenticare le altre tradizionali iniziative del Club.