Rubinetti a secco per lavori di manutenzione. Possibili disagi in mezzo comune di Massa

Dalle 21 di domani sera alle 7 di domani e comunque fino a termine lavori, a causa di un intervento manutentivo straordinario sulla rete idrica, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti strade a Poggioletto, Quercioli e Marina di Massa, in Comune di Massa: via Mura dei Frati, via Ferraretto, via Pandolfino (nel tratto da viale Roma a Via Fonda), via Marchetti, via Romana (nel tratto da viale Roma a via Ratti), via Silvio Pellico, via Sotto i Poggi, viale Roma (nel tratto da ponte ferrovia a via Mascagni), largo Roma, largo Silvio Pellico, via dei Ciliegi, Via Taffaria. Gli utenti interessati previsti da Gaia sono 1295.