Rosselli e le “Storie di autismo“

Il mondo si può vedere da tante angolazioni diverse, e così Federico Rosselli nel suo libro ’Storie d’autismo’, ci mostra la sua. Classe ‘88, nelle pagine che ha scritto con tanta passione, descrive il suo amore per i cavalli e per l’arte, per la bellezza e la maestosità di ciò che ci circonda, e lo fa tramite una serie di racconti dedicati a chi la realtà la osserva da dietro un velo che, a volte, può essere superato spostandolo appena per far filtrare quel poco che basta all’immaginazione per superare gli ostacoli più duri. Un suggerimento su come sia possibile appropriarsi della vita e del futuro anche per chi, come lui, convive con lo spettro dell’autismo. L’appuntamento è per domani alle 17.30 al Kinemove Center/Country Club di Pontremoli. Ad aprire il pomeriggio sarà il padrone di casa Gian Nicola Bisciotti, con la relazione dal titolo ’Cosa ci possono insegnare gli animali’, dedicata anche alle potenzialità dell’ippoterapia. Proprio il cavallo, appunto, è stato fonte di grande sostegno per Federico, che continua a portare e a condividere la sua esperienza che può essere d’ispirazione per tutti.

Anastasia Biancardi