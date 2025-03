Ronchi, interpellanza di Alberti sul degrado al parco Calamandrei

Panchine rotte, un chiosco fatiscente e instabile, alberature pericolanti, marciapiedi pericolosi, recinzione dello sgambatoio mal ridotta. E’ il quadro desolante di piazza Piero Calamandrei a Ronchi. La denuncia arriva dal consigliere comunale del Pd Stefano Alberti che ha presentato una interpellanza.

"Da qualche anno – afferma Alberti – questa piazza parco si trova in una situazione di degrado e suscita legittime critiche e richieste da parte di cittadini e turisti. Va considerato che questo luogo, per grandi e bambini, dovrebbe rispondere a una funzione ricreativa e socio-culturale adeguata. L’area dovrebbe essere soggetta a una gestione finalizzata a realizzare una adeguata manutenzione, cura e promozione. Il parco è anche punto di ritrovo e socializzazione quotidiana per un nutrito gruppo di anziani, ma manca di uno spazio a loro dedicato in particolare nel periodo invernale".

Alberti interpella l’amministrazione per sapere "se attualmente per il Parco Calamandrei è in essere un affidamento di gestione e quali sono gli aspetti che definiscono, nel caso, la convenzione; se sono previsti interventi per dare soluzione ai problemi evidenziati e come si intende rispondere alla richiesta degli anziani frequentatori".