Ron, incontro in oncologia

Un altro straordinario interprete della musica italiana sarà ospite dell’ospedale Apuane di Massa, grazie all’associazione “Donatori di musica”. Ron (nella foto) sarà protagonistca di un incontro musicale con i pazienti dell’Oncologia apuana e tutti gli operatori sanitari giovedì 26 alle 16.30. "Ogni volta che un artista ci accorda la sua disponibilità donandoci il suo tempo, è sempre una grande emozione per tutti noi – commenta Andrea Mambrini, direttore dell’Oncologia apuana –. Ron non ha certo bisogno di presentazioni: per noi è un onore averlo qui".